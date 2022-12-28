Синоптик предупредил, что к вечеру 28 декабря 2022 года в Москве появятся 10-сантиметровые сугробы Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов предупредил, что к концу дня, 18 декабря 2022 года Москву засыплет снегом. Сугробы вырастут на 10 сантиметров, а вот температура воздуха будет около ноля.

- Всю среду Москву будет заносить снегом. Что, несомненно, станет достаточно большой проблемой для автомобилистов и коммунальных служб,— заявил NEWS.ru Шувалов.

Если говорить про новогоднюю ночь, то на территории почти всей страны погода будет в пределах климатической нормы. В вот в Москве и Санкт-Петербурге будет оттепель.

А вот в Красноярском крае, Тюменской, Омской и Новосибирской областях температура будет ниже нормы на 4, а в некоторых местах, даже на 10 градусов ниже нормы.