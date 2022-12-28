Люди старше 60 лет смогут бесплатно посещать Пушкинский музей по четвергам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Люди старше 60 лет теперь смогут по четвергам посещать Пушкинский музей бесплатно. Для того, чтобы подтвердить возраст, при входе нужно предъявить документ, подтверждающий возраст, говорится в Telegram-канале учреждения культуры.

Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина предоставил людям старше 60 лет возможность бесплатно посещать постоянную экспозицию и временные выставки. Свободный день назначен каждый четверг.

Пока что такая льгота вводится временно, чтобы оценить востребованность этой категории билетов. Однако музей рассматривает возможность сохранить ее.

Отметим, что для входа все равно нужно приобрести билет. Его можно оформить онлайн или в кассе в день посещения в порядке общей очереди. Также на входе пенсионеров попросят показать документ, подтверждающий возраст, — паспорт или социальную карту.

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