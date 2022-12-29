В московских Раменках ликвидировано крупное захламление

Фото: Иван МАКЕЕВ

На портал «Наш город» поступило обращение от жителей района Раменки о захламлении газона во 2-м Сетуньском проезде на западе столицы. Специалисты Госинспекции по недвижимости совместно с государственными инспекторами в области охраны окружающей среды на особо охраняемых природных территориях ГПБУ «Мосприрода» проверили сообщение и оперативно пресекли нарушение. Об этом сообщил начальник Госинспекции, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.

«Жители принимают активное участие в борьбе с правонарушениями в имущественно-земельной сфере, в том числе помогают предотвращать масштабные захламления в городе, – отметил Иван Бобров. - На этот раз был обследован участок, который прилегает к проспекту Генерала Дорохова и относится к особо охраняемым природным территориям. Специалисты установили, что газон площадью 4,8 тысячи квадратных метров был захламлен бытовым и строительным мусором, и приняли меры по устранению очагов захламления».

В настоящее время мусор вывезли с участка и привели его в надлежащее санитарное состояние.

Глава контрольного ведомства отметил, своевременные сигналы от жителей о подобных нарушениях помогают пресекать их на начальном этапе.