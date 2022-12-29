Москвичам рассказали об угощениях на фестивале «Путешествие в Рождество»

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Новогодний фестиваль «Путешествие в Рождество», который проходит в Москве сразу на 32 площадках, предложит москвичам не только разный досуг, но и возможность попробовать необычные, аутентичные блюда и угощения. О том что будут продавать и подавать на мероприятии - рассказали в пресс-службе мэрии столицы.

Всего на фестивале представлены товары почти со всей страны, из 21 региона России. Гостей ждут как сладости, так и рыба, мясо, выпечка и многое другое. Так, на Манежной площади москвичи смогут купить рыбные деликатесы из Якутии и с Дальнего Востока, таёжные грибы и ягоды, кедровые орехи и варенье из шишек.

На Пушкинской площади выбор другой - здесь гостям предлагают сладости: рождественский миндаль с корицей, миндаль с розмарином и солью, рубленную карамель с рисунками и новогодние игрушки с конфетами внутри. У Гольяновского пруда, а также на Сухонской улице можно приобрести всевозможные угощения и сладости из лаванды.

На многих площадках предлагаются самые разные виды пряников, сгущёнки, сбитни, пастилы и многое другое. Также на фестивале можно попробовать и редкие блюда - магаданскую уху, гуляш по-краснодарски, похлёбку из репы, пшеничную уху из белорыбицы, сахарный чуррос и многое-многое другое. С полным списком можно ознакомиться в посте мэрии Москвы.

Ранее KP.RU сообщал о том, что на фестивале также собирают гуманитарную помощь для военнослужащих СВО - уже собрано более 5 тыс. подарков.