В ЦОДД Москвы исполнили новогоднее желание мальчика из Наро-Фоминска

26 декабря Андрей вместе со своей бабушкой Татьяной Васильевной приехал в Москву на экскурсию в ЦОДД Фото: Департамент транспорта Москвы

Живущий в Наро-Фоминске мальчик Андрей Мишин загадал к предстоящему Новому году одно маленькое желание – прокатиться на большой, зелёной машине. Его мечта попала на «Ёлку желаний», и 26 декабря Андрей уже был на экскурсии в московском ЦОДД, о чём пишет пресс-служба Департамента транспорта столицы.

Вместе с бабушкой, Татьяной Васильевной, Андрей приехал в ЦОДД, где сотрудники с удовольствием провели для мальчика детальную экскурсию. Гостю показали рабочую технику, рассказали как работают и чем оснащены те или иные машины, для чего они нужны и как делают жизнь людей лучше.

В конце тура по гаражу Андрей отправился вместе с сотрудниками ЦОДД на выезд в Ситуационный центр, в составе бригады. Здесь мальчик познакомился изнутри с рабочими процессами, увидел огромные экраны, в режиме реального времени показывающие обстановку на дорогах Москвы 24/7, и многое другое.

Ранее KP.RU сообщал о том, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв исполнил новогоднее желание 12-летней Ники из Сходни, организовав для неё купание с дельфинами в столичном Москвариуме.