Ефимов: В 2022 году компании МСП выкупили у города более 350 помещений

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о выкупе помещений у города представителями малого и среднего бизнеса столицы. Напомним, им положено преимущественное право выкупа арендуемой у города недвижимости. Процедура проходит без торгов по рыночной стоимости, установленной независимыми оценщиками.

«В 2022 году предприниматели приватизировали 354 городских объекта, - отметил заммэра. - Их общая площадь - 69,1 тысячи квадратных метров».

Выкуп помещений доступен представителям бизнеса, арендующим их не менее двух лет и включенным в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). При этом права аренды они обязаны приобрести на обычных торгах на общих условиях. Аренда недвижимости, ушедшей с молотка на специализированных аукционах для МСП, может продлиться не менее трех лет. При этом сами помещения должны быть указаны в перечне объектов, предназначенных для использования малым и средним бизнесом, не менее пяти лет.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман уточнил, что за последние десять лет компании МСП выкупили у города по упрощенной схеме без проведения конкурсных процедур более 7,8 тысячи помещений. «Их общая площадь составила 1,6 миллиона квадратных метров», – добавил столичный министр.

По его словам, для выкупа занимаемого помещения надо обратиться в Департамент городского имущества за госуслугой «Возмездное отчуждение недвижимого имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, из государственной собственности города Москвы».