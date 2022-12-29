Синоптик Тишковец спрогнозировал «рубиновый» январь в Москве Фото: Михаил ФРОЛОВ

Начало 2023 года в Москве будет очень тёплым, на 4-5 градусов выше климатической нормы, характерной для первых чисел января. Об этом заявил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец, назвав первый месяц грядущего года «рубиновым».

Поводом для такого красноречивого названия стала тепловая карта России, на которой хорошо заметны многочисленные красно-оранжевые пятна, демонстрирующие зоны с аномально высокой для января температурой воздуха.

По словам Тишковца, такого тёплого января, какой ожидается в 2023 году, Москва не видела на протяжении последних 50 лет. Дневная температура воздуха будет варьироваться от +3 до +5 градусов тепла. При этом осадки в Москве сохранятся в пределах нормы, в отличие от температуры воздуха.

Синоптик привёл в пример нормы января, для сравнения с прогнозом. Так, температура воздуха должна быть в районе -8...13 градусов ночью, и -3...8 градусов днём.

Ранее KP.RU сообщал о том, что данные Гидрометцентра сходятся с прогнозами Тишковца, и обещают рекордно тёплое начало января 2023 года в Московском регионе.