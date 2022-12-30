Мария Багреева: Московская система налоговых льгот продолжает совершенствоваться

Фото: Мария Багреева / Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева рассказала о главных новшествах по налогу на имущество организаций в 2023 году. Известно, что в новом году больше не придется сдавать декларации по объектам, облагаемым налогом на имущество от кадастровой стоимости. Фискальные ведомства сами будут исчислять налог с учетом сведений о праве налогоплательщика на льготы, полученных от других органов власти. Заявление с приложением подтверждающих документов налогоплательщику нужно будет подавать в налоговую службу только, если таких данных нет. Для удобства жителей столичные власти уже передают налоговикам сведения по ряду льгот.

«Московская система налоговых льгот продолжает совершенствоваться, - отметила Мария Багреева. - Так, в 2022 году введены две новые льготы по налогу на имущество организаций в виде снижения налога в 10 раз для спортивных объектов площадью свыше 8 тысяч квадратных метров и в виде полного освобождения от налога реактивных самолетов, ранее принадлежавших иностранным собственникам, а еще уточнена льгота для дорожной инфраструктуры».

По ее словам, с 2023 года также начнет действовать льгота для инфраструктуры инновационных научно-технологических центров. Она теперь положена частным инвесторам.

«В 2023 году категории объектов, облагаемых у организаций от кадастровой стоимости, не изменятся, в том числе налогообложение от кадастровой стоимости будет по-прежнему применимо к тем объектам, которые используются в торгово-офисных целях и включены в Перечень торгово-офисной недвижимости, а иные, в том числе промышленные, объекты продолжат облагаться от балансовой стоимости», – отметила министр.

При несогласии собственника с включением своего объекта в Перечень торгово-офисной недвижимости по результатам обследования объекта Госинспекцией он вправе обратиться в Межведомственную комиссию при Департаменте экономической политики и развития Москвы. Это нужно для проведения повторного обследования объекта в срок до 31 марта года, следующего после составления акта. Акты 2022 года можно обжаловать до 31 марта 2023 года. В то же время, если физические лица не успеют обжаловать акты 2020 и 2021 года, они могут воспользоваться новой льготой. Для них продлевается срок оспаривания актов. Кроме того, все действующие в столице льготы по налогу на имущество сохраняются.

Также на федеральном уровне принята мера поддержки, согласно которой налог продолжит исчисляться от кадастровой стоимости, которая действует с 2022 года. Таким образом, налоговая база, от которой исчисляется налог, в 2023 году не вырастет, даже если рыночная стоимость объекта возросла.