Начальник Госинспекции по недвижимости Бобров сообщил о снижении в Москве числа нарушений в имущественно-земельной сфере

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве в 2022 году значительно усилили работу по профилактике правонарушений в сфере использования объектов недвижимости.

По словам начальника Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Ивана Боброва, за год в столице провели более 20 тысяч встреч и консультаций для представителей бизнеса.

- Основной акцент был сделан на предупреждении и снижении земельно-имущественных нарушений. Для представителей бизнеса мы провели более 20 тысяч профилактических мероприятий, что в 1,3 раза превышает аналогичный показатель прошлого года. Именно благодаря такому подходу удалось добиться значительного снижения земельных правонарушений - их число сократилось на четверть, - рассказал KP.RU Бобров.

Всего с начала года инспекция выявила свыше 10 тысяч нарушений в имущественно-земельной сфере. Бобров также заверил, что учитывая положительную динамику в снижении нарушений, в 2023 году ведомство намерено наращивать темпы профилактической работы.

Гражданам напоминают, что подробную информацию об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на официальном сайте economy.mos.ru.