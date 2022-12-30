Опубликована программа мероприятий на новогоднюю ночь в Москве Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жителям Москвы рассказали о том, какой будет программа мероприятий в столичных парках в ночь с 31 декабря на 1 января 2023 года. Новогоднюю ночь можно будет провести ярко, посетив одну из девяти площадок. Об этом пишет пресс-служба городской администрации.

Мероприятия в новогоднюю ночь подготовили для москвичей в парках: Горького; «Сокольники»; парк «Красная Пресня»; Таганский парк; сад имени Баумана; сад «Эрмитаж»; Измайловский парк; ландшафтный парк «Митино»; парк «Ходынское поле».

Программа мероприятий начнётся в 21:00 31 декабря, во всех вышеупомянутых парках. Затем, с 22:30, празднующих пригласят на городские катки, а с 23:30 запланирована трансляция видеообращения мэра Москвы Сергея Собянина. После неё, уже в преддверии Нового года, будет традиционная трансляция обращения президента России Владимира Путина.

С первых минут 2023 года на катках начнётся анимационная программа, которая продлится до 01:00. В целом же развлекаться, кататься на коньках и просто гулять по паркам можно будет до 03:00 1 января 2023 года.

Ранее KP.RU сообщал о том, как будет работать Московский зоопарк 31 декабря и на протяжении всех новогодних каникул.