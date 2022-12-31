Ефимов: Новую гостиничную сеть создадут в Москве по концессии

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил о размещении по концессии новых отелей в Центральном и Западном округах столицы. Такой вид государственно-частного партнерства в Москве стал одним из популярных. При этом частный бизнес берет на себя обязательство построить или провести реконструкцию городского имущества, в дальнейшем заниматься его эксплуатацией и получать от этого доход. Благодаря концессии в столице развивается общественно значимая инфраструктура.

«Город заключит с победителем конкурса концессионное соглашение на 49 лет, - отметил заммэра. - При этом все объекты останутся в собственности столицы».

По его словам, желающие участвовать в конкурсе могут направлять свои заявки в течение 30 рабочих дней. Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский пояснил, что инвестор в рамках проекта получит три пустующих здания. Они находятся на Киевской улице в Дорогомилово, в Брошевском переулке в Таганском районе и в Большом Сухаревском переулке в Мещанском районе.

«Помимо реконструкции, победитель торгов оснастит объекты новым оборудованием, инвентарем и мебелью, - уточнил глава ведомства. - Концессионер также будет поддерживать сооружения в надлежащем состоянии, проводить за свой счет текущий и капитальный ремонт».

Здания размещаются в интересных исторических местах, рядом с главными туристическими маршрутами Москвы. При этом строения выделяются своей архитектурой. Концессия позволит открыть единую сеть гостиниц формата B&B (Bed and Breakfast).

Отметим, что ранее один из столичных инвесторов создал Московский международный онкологический центр. В нем сегодня уже принимают пациентов. Параллельно строится Северный дублер Кутузовского проспекта. Это первая в России автодорожная концессия в черте города. В 2021 году оформлены ещё два соглашения - для сооружения объектов водоотведения при обращении с иловым осадком сточных вод и строительства школы в Инновационном центре «Сколково».

Инвесторы могут отправлять свои концессионные проекты на предварительную проработку в онлайн-режиме на Инвестиционном портале Москвы.