Для жителей Москвы и Подмосковья проезд по МСД останется бесплатным

МСД соединит Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Московский скоростной диаметр (МСД) останется бесплатным для жителей столицы и области. Это касается всех машин и общественного транспорта с московскими номерами, а также межрегиональных автобусов, такси с лицензией на работу в городе, сообщили на mos.ru.

Со 2 января транзитные автомобили смогут проехать по участку только платно. Деньги будут взимать с транзитных машин с номерами других регионов, которые заехали на МСД, в течение двух часов воспользовались съездом с него и пересекли границу ЦКАД на протяжении не более 24 часов. Следить за этим будут системы фотовидеофиксации.

Тариф на проезд составит 950 рублей. Его можно будет оплатить на сайте или в приложении «Парковки России».

Напомним, Московский скоростной диаметр - один из главных проектов дорожного строительства города. Он должен соединить Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды. В результате этого движение разгрузится на МКАД, ТТК, улучшится транспортная доступность 48 столичных районов.

Ранее KP.RU сообщал, что в 2023 году в Москве построят 70 километров дорог.