В новогоднюю ночь в Москве на свет появились 48 младенцев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пока остальные москвичи праздновали Новый год, ели салаты и загадывали желания, врачи и роженицы в московских перинатальных центрах приносили на свет новую жизнь. В новогоднюю ночь в столице родились 48 младенцев, из которых 27 - мальчики и 21 - девочки. Об этом пишет пресс-служба мэрии Москвы.

Последним ребёнком 2022 года стал малыш, родившийся в 23:55 31 декабря в роддоме городской клинической больницы имени В.В. Вересаева. Его вес составил 3280 граммов. Первым же маленьким москвичом, появившимся на свет в 2023 году, стал младенец из перинатального центра имени Л.А. Ворохобова весом 3810 граммов.

В мэрии Москвы отметили, что роддомы всегда готовы принимать рожениц, даже когда все остальные отдыхают и веселятся. Женщинам готовы оказывать всю необходимую помощь и обеспечить безопасные, максимально комфортные роды.

Ранее KP.RU сообщал о том, сколько малышей родились в Московской области в ночь на первое января 2023 года.