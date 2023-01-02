Ефимов: В 2022 году город реализовал на торгах 6,6 тысячи машино-мест

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов подвёл итоги реализации машино-мест на городских торгах в 2022 году. Всего было продано 6,6 тысячи машино-мест на 2,4 миллиарда рублей.

«Это превышает показатели 2020 и 2021 годов, когда у столицы приобрели 2,5 и 6,5 тысячи таких объектов соответственно», - отметил заммэра.

По его словам, у покупателей каждый год популярнее становятся места на многоуровневых наземных и подземных паркингах.

«Если в 2020 году число участников торгов составило 12,7 тысячи, то в 2021-м – уже 28,3 тысячи, а в 2022-м – 32,1 тысячи», - уточнил Ефимов.

Напомним, купить у города машино-места можно онлайн и даже не выходя из дома. Достаточно зарегистрироваться на торговой площадке «Росэлторг» и заранее оформить усиленную квалифицированную электронную подпись.

Подробнее об итогах прошедших в прошлом году торгов рассказал руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. В тройке лидеров по состоявшимся аукционам такие округа, как Западный - 1,6 тысячи машино-мест, Северо-Западный - 1,2 тысячи, Зеленоград – 729. На каждый лот было в среднем пять претендентов.

«Самым популярным в этом году стало парковочное место площадью 15 квадратных метров на подземной стоянке на Ходынском бульваре, - уточнил глава ведомства. - За него конкурировали сразу 47 желающих».

Еще 679 машино-мест реализовали на северо-востоке города, 673 – на юго-востоке, 574 – на юго-западе, 473 – на востоке, 419 – на юге, 320 – в центре столице, еще 49 объектов – на севере и 15 – в Новой Москве.

Стоит отметить, что с 2014 года Москва выставляет и продает на торгах разное имущество. Сюда входят нежилые здания и помещения под ведение бизнеса, земельные участки под капитальное и некапитальное строительство, нестационарные торговые объекты. На Инвестиционном портале Москвы в разделе «Имущество от города» каждый день обновляется информация об объектах во всех округах столицы. Например, сейчас там можно увидеть около четырех тысяч предложений. Желающим доступен подбор нужных объектов по конкретным параметрам. В частности, можно указать вид имущества, форму реализации, площадь, район, этаж и другие критерии. Каждый лот дополнен документами и фотографиями. Для некоторых объектов также возможна запись на осмотр и 3D-туры, позволяющие оценить состояние и планировку помещений.