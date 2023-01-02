Ефимов: На льготную ставку аренды в 2022 году перешли четыре детсада

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Участники программы «1 рубль за квадратный метр в год» продолжают переходить на льготную ставку аренды. Такая помощь города полагается тем, кто выполнил все требования программы. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, в 2022 году таких образовательных учреждений было четыре. Все им теперь положена льготная аренда почти трёх тысяч квадратных метров занимаемых городских помещений.

«Общая сумма их экономии составит 24,1 миллиона рублей в год», – отметил заммэра.

Напомним, чтобы воспользоваться льготой по программе, инвестору нужно стать участником специализированных торгов. С победителем оформляют договор на 49 лет. Некоторыми подробностями перевода учреждений на льготную ставку аренды в минувшем году поделился министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. Льгота начала действовать для детсадов «Первый детский» в районе Басманный площадью 947,1 квадратного метра, «Узорница» в Текстильщиках площадью 837,1 квадратного метра. Ещё два садика находятся в Хорошево-Мневниках - «Островок» и «Международная лингвистическая школа». Их площадь 401,8 и 807 квадратных метров соответственно.

По требованиям города победивший на торгах инвестор должен взять на себя оснащение необходимым оборудованием помещений для открытия детсадов и начать образовательную деятельность не позднее шести месяцев со дня заключения договора аренды. Если зданию нужен ремонт, то максимум через 18 месяцев. Реконструкцию строения инвестор обязан завершить за три года.

Далее Департамент образования и науки Москвы подтверждает факт соблюдения условий проведения образовательной работы. При этом воспитанников детсада из числа москвичей должно быть не менее 80 процентов от всех посещающих садик малышей, а учащихся в школе - не менее 50 процентов. Если эти условия соблюдаются, тогда арендатор вправе обратиться за переводом на льготную ставку аренды – 1 рубль за квадратный метр в год.