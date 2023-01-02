Гололедица продержится в Москве и Московской области до конца 3 января Фото: Михаил ФРОЛОВ

Согласно последним прогнозам, до конца 3 января 2023 года в Москве и Московской области ожидается сильная гололедица, сопровождающаяся порывистым ветром и мокрым снегом. Об этом сообщает «Интерфакс», со ссылкой на заявление научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Причиной такой неприятной и травмоопасной погоды стала проходящая фронтальная зона, из-за которой ночью 3 января пойдёт снег, который затем сменится снегом с дождём. Осадки ожидаются обильные, по всему региону, а вкупе с сильным ветром - гололедица будет неизбежна, даже при плюсовой температуре воздуха.

По данным синоптиков, температура воздуха в ночь на 3 января опустится до -2...4 градусов, а с утра начнётся потепление, вплоть до плюсовых отметок. Гололедица, при этом, наблюдается в Москве и Подмосковье уже сегодня, 2 января, из-за замерзания выпавших ночью осадков.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве и Московской области на Рождество ожидаются морозы до -27 градусов.