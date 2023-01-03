Ефимов: Для развития инфраструктуры в Москве выделено более 380 гектаров земли

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Москва продолжает развивать инфраструктуру. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, город постоянно выделяет землю для строительства различных сооружений по Адресной инвестиционной программе (АИП).

«В 2022 году для реализации необходимых столице проектов транспортной и инженерной инфраструктуры, строительства жилых домов для городских программ, а также объектов образования, культуры и спорта выделено 382 земельных участка суммарной площадью 384 гектара, - отметил заммэра. - Объекты будут возведены в рамках Адресной инвестиционной программы».

Напомним, крупные градостроительные проекты создаются в столице за счет бюджетных вложений. Каждый из этих объектов внесен в АИП. Земля для их размещения выделяется застройщикам по договору безвозмездного пользования Департаментом городского имущества.

Как пояснил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, строительство социальной инфраструктуры запланировано на 60 земельных участках. Кроме того, для дорог, развязок и инженерных сетей выделено 315 участков.

«Еще на семи площадках появятся жилые дома для реализации городских программ», - добавил Гаман.