Коллекционные карты «Тройка» с советскими автомобилями «Москвич» начали продавать в Москве Фото: Департамент транспорта Москвы

В сувенирных магазинах Музея транспорта Москвы, а также на Северном речном вокзале и в павильоне «Транспорт СССР» на ВДНХ москвичи и туристы могут приобрести коллекционные лимитированные карты «Тройка» с изображением легендарных советских автомобилей. Об этом пишет пресс-служба Департамента транспорта столицы.

Первые два автомобиля, изображённые на проездных билетах, это «Москвич-407» и «Москвич-412». Модели знамениты участием в международных ралли. Билеты с ними исполнены в красном и зелёном цветах. Также есть билет и с автомобилем ГАЗ 24-01 «Волга» в известной лимонной расцветке для службы такси.

Как отметили в ведомстве, такие карты «Тройка» будут отличным подарком для людей, которые интересуются историей отечественных автомобилей. При этом тираж ограничен, и всем желающим купить такие билеты вряд ли удастся.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве выпустили лимитированные карты «Тройка» с изображением катка на ВДНХ.