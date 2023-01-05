Каток на Красной площади Москвы не будет работать 7 и 8 января из-за сильных морозов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Гум-каток на Красной площади Москвы не будет работать 7 и 8 января в связи с аномально низкими температурами. На время сложных погодных условий во избежание массовых заболеваний и ряда проблем со здоровьем каток будет закрыт. Об этом сообщается на официальном сайте катка.

Также на официальном сайте благодарят гостей за понимание и пригласили снова посетить каток после улучшения погодных условий.

Ранее KP.RU писал, что в Москве и области ввели «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильных морозов. Со второй половины 5 января начнется резкое похолодание и температура воздуха окажется ниже среднесуточной нормы на 9-17 градусов. Действовать предупреждение будет до 21:00 седьмого января. Также на территории столицы все еще действует «желтый» уровень опасности из-за гололедицы на дорогах.