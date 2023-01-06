Ефимов: В Москве 24 образовательных учреждения арендуют помещения по льготной ставке

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Образовательные учреждения участвуют в столичной программе «Один рубль за квадратный метр в год» с момента ее запуска в 2013 году. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, за это время льготную ставку аренды получили 24 объекта образования.

«Общая их экономия от участия в программе составляет 474 миллиона рублей ежегодно», – отметил заммэра.

Для них договор на льготную аренду оформляется по итогам торгов на 49 лет. Условия программы обязуют победителя аукциона обеспечить всем необходимым помещения для открытия в них образовательных учреждений и начать работу не позднее шести месяцев со дня заключения договора аренды. Если здание нуждается в ремонте, тогда на него дается 18 месяцев. Реконструкцию необходимо завершить за три года.

Затем Департамент образования и науки Москвы подтверждает факт соблюдения условий проведения образовательной работы. При этом доля москвичей, посещающих детсад, должна составлять не менее 80 процентов от общего числа воспитанников, а учащихся в школе – не менее 50 процентов. Если эти условия выполнены, тогда арендатор вправе обратиться за оформлением льготной ставки аренды – один рубль за квадратный метр в год.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман уточнил, что всего по программе «Один рубль за квадратный метр в год» с инвесторами подписаны 28 договоров аренды нежилых помещений. Их площадь - более 40 тысяч квадратных метров.

«Еще четыре предпринимателя находятся в процессе выполнения требований, необходимых для перехода на льготную ставку», - пояснил Гаман.

Ранее в 2022 году льготу на оплату аренды получили четыре детсада. По одному - в районах Басманный и Текстильщики и еще два – в Хорошево-Мневниках.