Московский музей Победы запустил бесплатные автобусы от метро на время сильных морозов

Московский музей Победы запустил бесплатные автобусы на время сильных морозов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руководство московского Музея Победы приняло решение запустить бесплатный трансфер от метро. Причиной такого решения стали аномальные морозы в столице. О нововведении сообщает «АГН Москва» со ссылкой на пресс-службу Музея.

Автобус забирает пассажиров от станции метро «Парк Победы». Транспорт курсирует по маршруту с 11:00 до 21:00, интервал движения составляет 15 минут.

Отметим, что Музей Победы и в обычные дни бесплатно забирает посетителей от метро и отвозит обратно. Трансфер работает по выходным и праздничным дням с 10:00 до 19:00. При этом некоторым приходится его подождать — автобусы ходят каждые 30 минут.

Ранее KP.RU писал, что в рождественскую ночь в столице общественный транспорт будет ходить дольше обычного. Поезда метро и МЦК, а также компенсационные автобусы будут курсировать до 2:00. Работу МЦД продлят до 3:00, а до 3:30 пассажиры смогут воспользоваться 159 маршрутками.