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НовостиОбщество6 января 2023 14:59

Московский музей Победы запустил бесплатные автобусы от метро на время сильных морозов

Ходит трансфер каждые 15 минут
Мила ГЕНЬ
Московский музей Победы запустил бесплатные автобусы на время сильных морозов

Московский музей Победы запустил бесплатные автобусы на время сильных морозов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руководство московского Музея Победы приняло решение запустить бесплатный трансфер от метро. Причиной такого решения стали аномальные морозы в столице. О нововведении сообщает «АГН Москва» со ссылкой на пресс-службу Музея.

Автобус забирает пассажиров от станции метро «Парк Победы». Транспорт курсирует по маршруту с 11:00 до 21:00, интервал движения составляет 15 минут.

Отметим, что Музей Победы и в обычные дни бесплатно забирает посетителей от метро и отвозит обратно. Трансфер работает по выходным и праздничным дням с 10:00 до 19:00. При этом некоторым приходится его подождать — автобусы ходят каждые 30 минут.

Ранее KP.RU писал, что в рождественскую ночь в столице общественный транспорт будет ходить дольше обычного. Поезда метро и МЦК, а также компенсационные автобусы будут курсировать до 2:00. Работу МЦД продлят до 3:00, а до 3:30 пассажиры смогут воспользоваться 159 маршрутками.