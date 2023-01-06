МЧС: Пожар в здании МИД РФ в центре Москвы ликвидирован Фото: стоп-кадр из видео

На минус втором этаже здания пресс-службы МИД РФ произошло возгорание в электрощите. Началось плотное задымление, сотрудников здания эвакуировали. Спустя 23 минуты после звонка пожарным, возгорание ликвидировали, рассказали в ГУ МЧС России по Москве.

Загорелось помещение в административном здании на Смоленской-Сенной площади, 30 с2, Из помещения эвакуировали 25 человек. В МЧС рассказали, что общая площадь пожара составила два «квадрата».

Вызов пожарным поступил в 17:20, о ликвидации сообщили уже в 17:43.

Произошедшее прокомментировала директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный представитель МИД России Мария Захарова. Как написала она в своем телеграм-канале, в одном из корпусов здания в техническом помещении сработала пожарная сигнализация. Возможная причина — короткое замыкание.

— Пострадавших нет. Информация о том, что «имело место возгорание в рабочих помещениях», не соответствует действительности. Речь идет о подвальных этажах, — добавила Мария Захарова.

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