Виновник ДТП с 8 пострадавшими на Севастопольском проспекте в Москве был под действием наркотиков Фото: стоп-кадр из видео

Прокуратура Москвы раскрыла подробности ДТП, которое произошло 5 января. Выяснилось, что 31-летний водитель, виновник аварии, находился в состоянии наркотического опьянения. Теперь ему грозит лишение свободы.

Напомним, поздно вечером в четверг «Порше» выехал на встречную, где врезался в два автомобиля. В общей сложности травмы получили восемь человек. В том числе пострадала переходящая дорогу на зеленый женщина с коляской, писал KP.RU.

Как рассказали в прокуратуре столицы, после совершения ДТП на Севастопольском проспекте виновника задержали. Ему предъявили обвинение в нарушении правил ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Затем выяснилось, что в момент аварии мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет, отметили в прокуратуре. В ближайшее время решится вопрос о заключении обвиняемого под стражу.