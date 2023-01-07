Сергунина: В 2022 году волонтерское сообщество Москвы превысило 950 тысяч участников

Фото: предоставлено пресс-службой Комитета общественных связей и молодежной политики г. Москвы.

В столице за прошлый год прибавилось почти 300 тысяч волонтёров. Как сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, среди волонтеров в городе 70 процентов составляет молодежь, обучающаяся в вузах или уже устроившаяся на работу. Они становятся участниками разных проектов и акций, а также помощниками во время патриотических, культурных и спортивных событий.

«Основа волонтерского движения города — молодежь. Причем с каждым годом тех, кто хочет делать добрые дела, становится все больше. Это отзывчивые, трудолюбивые, внимательные и целеустремленные люди. Сегодня в команду волонтеров Москвы входят 950 тысяч жителей, только за прошедший год она увеличилась на треть», — сказала Наталья Сергунина.

Напомним, волонтеры могут проявить себя в любом более чем из 10 направлений - патриотическом, культурном, событийном, спортивном, экологическом и других. Например, можно помогать в музеях, библиотеках, театрах, городских приютах для животных, в больницах. А благотворительные фонды и некоммерческие организации примут в свои ряды желающих оказать поддержку их подопечным.

Чтобы стать волонтером достаточно пройти регистрацию на сайте «Мосволонтер» и выбрать там интересующие направления. Здесь же можно оформить личную книжку волонтера или записаться на программы развития компетенций.

Для того чтобы горожане могли посвящать больше времени волонтерской деятельности и совершать добрые поступки, этой осенью в столице было открыто три волонтерских окружных центра. Они работают ежедневно. Их уже посетили более пяти тысяч человек.

В прошлом году в столице учредили и впервые вручили знак отличия «Волонтер Москвы». Эту награду мэра Москвы получают самые активные волонтеры, послужившие развитию культуры добрых дел. Среди первых 30 отмеченных почетным знаком - школьники, студенты, волонтеры «серебряного» возраста, спасатели и представители некоммерческих организаций.

Стоит отметить, что партнерами «Мосволонтера» стали более 2,2 тысячи организаций. Их них 600 начали сотрудничество с ресурсным центром с начала 2022 года.