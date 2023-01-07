Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожан с Рождеством Христовым

Мэр пожелал москвичам крепкого здоровья, счастья и благополучия. Фото: телеграм-канале Сергея Собянина

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Рождеством Христовым и пожелал крепкого здоровья, счастья и благополучия. Градоначальник добавил, что светлый православный праздник подарит всем радость, настроит сердце на добро и милосердие, а также пробудит на совершение хороших поступков.

«Дорогие москвичи, сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым! … Это время, когда мы особенно чувствуем потребность друг в друге, в надёжном плече и искреннем, душевном слове», – написал он в своем телеграм канале.

Собянин напомнил, что традиционно в новогодние выходные в столице открываются площадки фестиваля «Путешествие в Рождество». В этом году часть из них посвящена благотворительным мероприятиям. Например, в рамках акции «Москва помогает» горожане могут передать подарки детям из новых регионов РФ и участникам спецоперации. Кроме того, для детей мобилизованных проводят елки, экскурсии и мастер-классы.

Ранее KP.RU сообщал, что Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей с Рождеством. Он пожелал всем спокойной и мирной жизни.