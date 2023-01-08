Онлайн-экскурсии по столичным фабрикам и заводам за минувший год посмотрели 7,2 млн зрителей

За 2022 год проект «Открой#Моспром» провел 12 онлайн-экскурсий.

За 2022 год проект «Открой#Моспром» провел 12 онлайн-экскурсий. Площадками стали московские фабрики и заводы. Виртуальные прогулки посмотрели 7,2 млн зрителей. Данными поделился руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Онлайн-экскурсии проводятся в двух форматах. Ведущими выступают звездные гости (они работают в прямом эфире), либо же предварительно отснятый видеотур выкладывают в соцсети и на сайт проекта.

— Онлайн-формат – отличная возможность больше узнать о столичной промышленности, в удобное время, и из любого места посетить фабрики и заводы. В 2022 году состоялось 12 виртуальных туров, которые посмотрели свыше 7,2 миллиона зрителей. Четыре из них прошли с участием звездных гостей: прямые эфиры с производств вели артисты театра и кино, а также известные спортсмены, – рассказал Владислав Овчинский.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Фото: Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Цикл виртуальный лекций с участием звезд открыла актриса театра и кино Ирина Безрукова («Есенин», «Волшебный портрет», «Князь Владимир»). Она побывала на НПО «Молния» — предприятие разрабатывает и создает образцы авиационно-космической и ракетной техники и ведет ряд исследований и испытаний. Поп-исполнитель Анатолий Цой вел трансляцию с шоколадной фабрики French Kiss. Другая дива — Мари Краймбрери побывала на московском производстве очков «Айкрафт». А звезда фигурного катания, призер Олимпиады Евгения Медведева вела трансляцию с комбината напитков «Очаково».

Заранее подготовленные выпуски прошли на предприятии «Ортомода», которое выпускает ортопедическую обувь, на «Агрохолдинге Московский», где выращивают овощи и цветы.

Записи доступны в социальных сетях и на сайте проекта otkroimosprom.ru. Здесь же можно посмотреть ролики с прошлых «звездных» сезонов.