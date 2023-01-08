Ефимов: В Зеленограде откроют производство домов на колесах

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Москва расширяет список масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Благодаря такому сотрудничеству города и бизнеса в столице создаются новые рабочие места. Экономика Москвы получает приток инвестиций. Власти создают для инвесторов необходимые условия. С 2016 года участки выдаются им в аренду без торгов. С прошлого года для антикризисной поддержки бизнеса землю для развития производств можно взять по ставке один рубль в год. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, для МаИП в Зеленограде инвестору выделяется без торгов участок в 1,1 гектара в аренду на пять лет. На нем планируется возвести завод по выпуску внедорожных кемперов.

«Застройщик вложит в реализацию проекта свыше 920 миллионов рублей», – отметил заммэра.

Известно, что серийным производством нескольких моделей автономных внедорожных кемперов инвестор, компания «Сэндтреккер» занимается с 2018 года. Предприятие способствует развитию внутреннего туризма в России. В год на нем создают более 170 единиц домов на колесах.

«Еще один завод позволит увеличить объемы производства до 240 кемперов в год, предназначенных для эксплуатации на дорогах общего пользования и на бездорожье, - сказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. - На предприятие смогут трудоустроиться 50 человек».

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман пояснил, что создаваемый завод разместится на площади 16,3 тысячи квадратных метров.

«Договор аренды земельного участка с инвестором будет заключен на пять лет, - уточнил Гаман. - В течение этого времени он должен завершить возведение производства».