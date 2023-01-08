Диетолог Бобунов рассказал, полезна ли консервированная рыба

Диетолог Бобунов рассказал о содержании полезных веществ в консервированной рыбе Фото: Олег ЗОЛОТО

Диетолог, нутрициолог, кандидат медицинских наук Дмитрий Бобунов рассказал москвичам о том, есть ли полезные вещества в законсервированной рыбе, продающейся на полках столичных супермаркетов. Своё мнение он высказал в беседе с изданием «Москва 24».

По словам Бобунова, консервированная рыба ценна богатым содержанием лёгких в усвоении белков, однако в её составе много соли, которая оказывает негативное воздействие на организм. Как отметил специалист, если выбирать между фастфудом и рыбой из жестяной банки - лучше выбрать рыбу.

Помимо белка, человек, который съест консервированную рыбу, получит ещё ряд полезных веществ и микроэлементов: таких, как жиры, йод, кальций, калий, фосфор, железо, омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты. Впрочем, содержание этих элементов в такой рыбе невелико из-за консервации. Для лучшего эффекта есть всё же стоит свежую рыбу.

Если же выбирать из консервов, то Бобунов советует брать рыбу в собственном соку и следить за тем, чтобы в составе не было ничего, кроме самой рыбы, соли и воды. Продукты в масле или томатном соусе тоже лучше лишний раз не покупать.

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