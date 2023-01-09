Мэр Собянин рассказал о развитии информационно-технологических центров в Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2023 году в Москве откроется ряд информационно-технологических центров. Об этом в своем личном блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В районе Раменки, на месте бывшей свалки и снесенных незаконных построек, полным ходом идет строительство ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы». Общая территория новой инфраструктуры более 17 гектаров, а площадь кластеров составит почти 480 тысяч квадратных метров.

Сооружение кластера «Ломоносов» вышло на финишную прямую. Отбор компаний, претендующих на работу в кластере начался еще в 2021 году. Свои заявки подали более 200 компаний.

На востоке столицы строится индустриальный парк «Руднево», в котором будет открыт Федеральный центр беспилотных авиационных систем.

Также продолжается строительство кампуса МГТУ имени Баумана.

Ранее KP.RU писал, что мэр Собянин подвел итоги прошедших лет в сфере здравоохранения. Также он рассказал, что ближайшие годы в Москве будет прорыв в данной сфере.