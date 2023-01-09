Посетители ресторана на Ходынском бульваре в Москве устроили массовую драку Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Массовая драка произошла между посетителями ресторана на Ходынском бульваре в Москве. Как сообщает РЕН ТВ, конфликт произошел между двумя компаниями, отдыхающими в заведении. Словесная перепалка перешла в драку.

На видео, опубликованном в телеграм-канале РЕН ТВ попал момент, как мужчина набрасывается на гостя, попытавшегося заснять происходящее на телефон. Участники конфликта нападают друг на друга с разными предметами, которые попадаются им под руку, включая посуду и мебель. Спустя непродолжительное время дебоширы вышли на улицу, где продолжили драку.

Полиция устанавливает участников конфликта.

Как сообщили KP.RU в правоохранительных органах, инцидент произошел 7 января. Полиция проверяет сведения, полученные от работников ресторана.

Ранее KP.RU писал, что полицейские задержали мужчину, напавшего на пенсионера в метро. Между мужчинами произошел конфликт, который закончился тем, что 56-летний москвич избил своего оппонента.