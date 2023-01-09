Пьяный житель Москвы дважды выпал из окна за вечер и выжил

Пьяный житель Москвы дважды выпал с третьего и четвёртого этажей Фото: Артем КИЛЬКИН

Нетривиальный случай произошёл с жителем Москвы, который выпивал 6 января со своим братом в многоэтажном доме, на улице Адмирала Макарова. Мужчина дважды вывалился из окон разных этажей, отделавшись ссадинами и растяжением. Об этом пишут «Известия», со ссылкой на свой источник.

Мужчины распивали спиртное в подъезде, на втором этаже. Затем они поднялись на третий этаж, откуда главный герой этой истории благополучно вывалился из окна. Впрочем, его это не остановило - москвич встал, отряхнулся, поднялся обратно к брату и они продолжили выпивать.

На этом приключения не закончились - мужчины, будто пытаясь позаигрывать с судьбой, поднялись уже на четвёртый этаж, откуда недавно вывалившийся авантюрист снова благополучно упал. Как это происходило, было ли это специально, или случайно - остаётся за кадром.

Стоит отметить, что пострадавший отделался многочисленными ссадинами и растяжением, ему даже не потребовалась госпитализация.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Подмосковье мужчина выпал из окна 12 этажа, выжил, поднялся, и самостоятельно добрался до соседей, чтобы попросить вызвать медиков.