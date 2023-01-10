Овчинский: В 2022 году участниками столичных фотовыставок стали около 90 фабрик и заводов

Фото: Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Улицы, скверы и парки Москвы в течение прошлого года превращались в площадки для фотовыставок о промышленности города. Москвичи и туристы увидели девять таких экспозиций в рамках проекта «Открой#Моспром».

Напомним, на пешеходных зонах в центре столицы их проводят с 2019 года. Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский подвёл итоги очередного прошедшего сезона.

«В 2022 году мы впервые организовывали выставки в парках, скверах и даже в метро, - рассказал глава ведомства. - Такой формат позволяет огромному количеству людей знакомиться с жизнью и достижениями специалистов, которые стоят за современными разработками и производством товаров ежедневного потребления, а также с высокотехнологичной продукцией».

По его словам, проект за все время его проведения позволил создать 29 фотовыставок.

«В них участвовали более 200 столичных фабрик и заводов, - отметил Овчинский. - Например, в 2022 году 87 промпредприятий стали частью этой акции».

Фото: Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

КОНКРЕТНО

В 2022 году в столице состоялись такие выставки:

Январь - «Все в цех», посвящённая сотрудникам промпредприятий города. Среди них не только инженеры, слесари, прорабы, но и спортсмены, волонтеры и тренеры.

Март - «Открой Моспром Арт» об истории промышленности Москвы конца XIX – начала XXI века в произведениях искусства - стихотворениях, картинах, фотографиях элементов архитектуры.

Май - «Будущее московской промышленности» о победителях хакатона «Моспром Studweek».

Август - экспозиция с уникальными кадрами создания первых самолетов и истории развития конструкторского бюро имени Андрея Туполева, отметившего в прошлом году 100-летие.

Сентябрь - «Москва будущего глазами художников», посвященная 875-летию со дня образования столицы.

Октябрь - фотоистории 20 трудовых династий, вложивших значительный вклад в развитие промышленности Москвы.

Ноябрь - экспозиция в честь победителей турнира по баскетболу в спартакиаде «Моспром».

Декабрь - «Вкусная Москва» с интересными фактами о московских производителях пищевых продуктов.

По оценкам организаторов, за прошлый год эти выставки посетили около 800 тысяч человек. Желающие могут и сейчас увидеть фотографии, узнать любопытные факты и истории на сайте «Открой#Моспром».