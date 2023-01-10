Ефимов: Город выделил земельные участки под 58 новых спортивных сооружений с 2020 года

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Столичные предприниматели получают право на строительство различных спортивных сооружений по всему городу. Для этого с апреля 2020 года московские власти проводят торги на право размещения некапитальных спортивных объектов. С октября того же года арендаторы городской земли могут возводить на ней такие строения по решению межведомственной комиссии. Плюсов несколько - для лёгких конструкций не нужен фундамент, то есть можно обойтись без оформления разрешения на стройку и масштабных земляных работ. В итоге инвестор получает экономию времени и денег. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, все это позволяет увеличить инвестиционную привлекательность городской земли. К тому же у жителей появляются дополнительные доступные места для зайти спортом.

«С 2020 года по итогам проведения торгов предприниматели получили право на размещение 51 некапитального спорткомплекса на 30 гектарах земли, - отметил заммэра. - Еще семь объектов смогут возвести арендаторы городских участков по решению специальной межведомственной комиссии».

В одобренном городскими властями списке сооружений - 25 вариантов. Инвесторам есть из чего выбирать! Сюда входят, к примеру, физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК) с универсальным залом, площадки для хоккея, пейнтбольные полигоны, теннисные корты и другие строения.

Некоторыми подробностями проектов поделился министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. Известно, что в столице на таких условиях уже построены три спортивных здания. С октября 2021 года на аллее Жемчуговой на востоке города действует теннисный клуб. Осенью 2022 года на улице Адмирала Лазарева на юго-западе начал работу физкультурно-оздоровительный комплекс с теннисным кортом.

«В обоих случаях договоры аренды земельных участков заключены на 49 лет, - уточнил Гаман. - Кроме того, на арендуемом у Москвы земельном участке на улице Петровке в ЦАО также работают теннисные корты Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо».

В ближайшие годы откроются ещё несколько новых мест для любителей спорта. Среди них - уже строящиеся круглогодичный хоккейный комплекс на Филевском бульваре на западе столицы, а также спортивный пейнтбольный клуб с тремя площадками для пейнтбола, полем для мини-футбола, раздевалками, местами для хранения инвентаря и зонами отдыха в поселении Кокошкино в Новой Москве.