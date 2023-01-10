Эксперты об итогах реновации за четыре года в Москве: «Уникальный опыт в истории города»

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

10 января мэр Москвы Сергей Собянин побывал в многоквартирном доме в Гольянове, который возвели по программе реновации. Глава города поздравил с новосельем 100-тысячного жителя, получившего новую квартиру. Мэр рассказал: в ближайшие три года темпы реализации программы реновации вырастут в два раза. В планах на 2023–2025 годы возвести свыше 5,4 млн «квадратов» нового жилья. Это почти вдвое больше, чем введено в столице за предыдущие годы. Значит возрастут и темпы переселения.

В свою очередь заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов напомнил, что программа реновации работает с 2017 года. За это время жилье в новостройках получили 36,5 тысяч семей из 568 старых домов.

— С января по ноябрь 2022 года новое жилье по программе реновации в столице получили 13,6 тысячи семей — это на 85% больше, чем за весь 2021 год, — сообщил Владимир Ефимов.

Президент Фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева, анализируя темпы реновации, рассказала, что за четыре года переселено уже 10% жителей, которые включены в программу. Показатель продолжает расти, несмотря на пандемию, продолжавшуюся около двух лет, непростую экономическую ситуацию.

— Это свидетельствует о приоритетности данной программы для города. При ее формировании впервые в России учитывалось желание большинства жильцов в многоквартирном доме принять в ней участие. Такой опыт нашел отражение в федеральном законодательстве, — сообщила Косарева.

Эксперт по мерам поддержки бизнеса и предпринимательства, член Московского регионального отделения «Деловой России» Алексей Хижняк считает, что столичный опыт уникален в мировом градостроительном контексте. Новостройки появляются не только на месте старых домов, но и на территории неэффективно используемых земель.

— Результат, который мы видим в течение последних лет – формирует облик города как минимум на полвека вперед, а, возможно, и дольше. Возведение жилых массивов не просто идет ударными темпами. Внедряются современные технологии, в том числе «зеленые», отвечающие передовым требованиям устойчивого строительства, — говорит член «Деловой России».