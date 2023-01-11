Ефимов: В ОЭЗ «Технополис Москва» построен завод измерительных приборов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил о завершении строительства нового завода в Зеленограде на площадке «Алабушево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Он будет производить электронные измерительные приборы. Разрешение на ввод в эксплуатацию этого корпуса уже получено компанией «Термико».

«Инвесторы вложили в новое предприятие свыше 154 миллионов рублей, - отметил заммэра. - Сырье и материалы, из которых будут изготавливать измерительные приборы, полностью российские».

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский пояснил, что являющаяся с 2014 года резидентом ОЭЗ компания обеспечивает термометрами жилищно-коммунальное хозяйство столицы. На предприятии сейчас выпускают более 30 видов средств измерения температуры. Кроме того, здесь создана собственная аккредитованная метрологическая служба. Она оснащена необходимым количеством эталонов, помещением и нормативными документами.

«Площадь нового завода по производству точных измерительных приборов составит более 2,4 тысячи квадратных метров, - уточнил глава ведомства. - Благодаря этому предприятию в городе появится 90 новых рабочих мест».

Как рассказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев, из всех площадок ОЭЗ крупнейшей считается «Алабушево» - на неё приходится примерно 160 гектаров. Здесь разместились 55 предприятий, из них 29 - со статусом резидента ОЭЗ.

«Это производства, специализирующиеся на выпуске микроэлектроники, оптики, робототехники и промышленной автоматизации, медицинского оборудования, биофармацевтики, современных материалов и энергоэффективных технологиях», - уточнил Дегтев.

Благодаря своему статусу такие предприятия освобождены на десять лет от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов, а также пользуются 2-процентной ставкой налога на прибыль. Аренда земли для резидентов также рассчитывается с учётом льготы. Плюс ко всему в ОЭЗ «Технополис Москва» действует режим свободной таможенной зоны.