Несколько поездов Ярославского направления в Подмосковье задерживаются по техническим причинам Фото: пресс-служба МЖД

В Подмосковье утром 11 января на монинском ответвлении Ярославского направления несколько поездов, следующих в сторону Москвы, задерживаются по техническим причинам. Об этом сообщается в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожной инфраструктуры столицы.

У платформы Циолковская по техническим причинам остановился один из составов, что и стало причиной задержки поездов. Более подробной информации о причинах не поступало.

С помощью вспомогательного поезда удалось убрать с путей застрявший состав. Московские железные дороги предпринимают все возможные меры для сокращения опозданий по данному направлению.

Ранее KP.RU писал, что на переезде в Подмосковье легковой автомобиль столкнулся с электричкой. В результате столкновения никто не пострадал, а движение по маршруту поезда удалось быстро восстановить. Для этого понадобилось всего 15 минут.