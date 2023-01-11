Ефимов: Договоры на новые квартиры оформили с городом около 35 тысяч семей участников реновации

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Переселенцев реновации в Москве становится все больше. Актуальной статистикой поделился заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«С 2018 по 2022 годы город заключил с участниками программы реновации около 35 тысяч договоров на новые квартиры, - сообщил заммэра. - Столичные семьи получили жилье в 218 новостройках во всех округах Москвы».

Постоянный рост темпов выполнения программы отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. Например, за прошлый год с ведомством было оформлено 16,3 тысячи договоров. Это почти в два раза больше, чем в 2021 году, когда права на новые квартиры узаконили 8,2 тысячи семей.

«В 2020 году было подписано 3,3 тысячи договоров», - уточнил Гаман.

Напомним, на этой неделе мэр Москвы Сергей Собянин побывал в районе Гольяново на востоке города. Он поздравил с новосельем пенсионерку, которая стала 100-тысячным новоселом реновации. Все участники программы получают квартиры в современных домах с улучшенной отделкой. То есть стены - с обоями, на полах - ламинат и керамогранитная плитка, на потолке - светильники, в уборной и ванной - необходимая сантехника, на кухне - электроплита и мойка. На нежилых первых этажах новостроек могут разместиться магазины, аптеки и сервисные службы.

Программа реновации одобрена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. В ней участвуют 5175 домов. В новое жилье заселятся более миллиона жителей столицы.