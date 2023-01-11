Москвич обманул двух молодых людей на 430 тысяч рублей на станции метро «ЦСКА»

Мошенник проводил свои «сделки» в столичном метрополитене Фото: Евгения ГУСЕВА

В Москве сотрудники уголовного розыска задержали 20-летнего жителя столицы, подозреваемого в мошенничестве, сообщили на сайте «МВД Медиа».

По данным ведомства, в УВД на Московском метрополитене с заявлением обратилась 43-летняя женщина. Она рассказала, что аферист обманул ее сына на станции «ЦСКА». Злоумышленник пообещал подростку хорошую прибыль от сдачи имущества в долгосрочную аренду с последующей его продажей. Юноша поверил мошеннику и отдал ему телефон, однако мужчина не выполнил свои обязательства.

Немного позднее аналогичное заявление поступило в полицию столичного метрополитена от 19-летнего москвича. Парень также поверил малознакомому человеку и передал ему четыре смартфона, две пары наушников и 68 тысяч рублей.

Афериста поймали в Северном административном округе. Как выяснилось, он сдавал чужие гаджеты в скупку, а деньги тратил на личные нужды. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Ранее KP.RU сообщал, что в Люберцах посетитель магазина переклеил штрихкод и попытался купить кофемашину по цене другого товара. Мошенника задержали росгвардейцы.