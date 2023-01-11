В Москве на новогодних праздниках отдохнули больше 800 тысяч туристов

В Москву на новогодние каникулы в этом году приехало в 1,5 раза больше туристов, чем два года назад, когда поездки были ограничены из-за пандемии коронавируса. В числе отдыхающих, посетивших столицу с 1 по 8 января, были не только россияне, но и большое количество иностранных гостей.

По данным МТС, в сети компании зарегистрировалось - более 800 тысяч абонентов в этот период. В частности, 85% гостей – это жители разных регионов страны, и 15% - иностранцы. Больше всего отдыхающих прибыло из Санкт-Петербурга, Краснодара, Калуги, Рязани, Ростова-на-Дону, Владимира, Нижнего Новгорода, Тулы, Твери и Казани. Если говорить о туристах, прибывших из дальнего и ближнего зарубежья, то больше всего гостей приехало из Нидерландов, США, Великобритании, Австрии, Германии, Казахстана, Беларуси, Украины, Таджикистана и Армении.

Что касается жителей Московского региона, то из него уехали на каникулы около 900 тысяч абонентов компании. Примерно три четверти провели праздники в Подмосковье, остальные за рубежом. В сравнении с минувшим годом данные показатели не изменились.

Во время каникул москвичи и гости столицы активно пользовались интернетом, чтобы поздравить родных с праздниками, а также в любой момент проложить маршрут до интересующих мест. Об этом говорит рост объема передачи мобильных данных на 17%. Так, самым популярным местом посещений стала ВДНХ. Посетителей там было даже больше, чем на Театральной, Красной площади и Васильевском спуске. В сравнении с обычными зимними выходными, в праздничные дни на ВДНХ регистрировалось в 1,5 раза больше абонентов МТС.

Кроме прогулок по городу, люди массово посещали торговые центры. Время пребывания в них по сравнению с обычными выходными днями увеличилось на треть.

В пять раз чаще, чем на прошлых зимних каникулах, искали друзей и любовь в Tinder.

Пока туристы изучали достопримечательности, жители столицы смотрели фильмы и сериалы. За этим приятным занятием москвичи проводили на час больше времени, чем год назад. Самым популярным сериалом на праздниках оказался третий сезон «Теста на беременность». Киноновинки пользователи часто искали на KION, спрос к контенту, представленному в онлайн-кинотеатре вырос на 35%.

Также москвичи активно на каникулах пользовались соцсетями Одноклассники и Вконтакте, трафик в которых увеличился в 1,7 раза.

Что касается подарков, то часто в качестве презентов дарили смартфоны. В первые дни нового года в сети МТС зафиксировано более 300 тысяч новых смартфонов. При этом каждый четвертый из них – iPhone. Кстати, такие подарки в этот раз пользователи делали близким примерно на треть меньше, чем в прошлые зимние каникулы.