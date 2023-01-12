Наталья Сергунина: Самым популярным видом активного отдыха в Москве на каникулах стало катание на коньках

Фото: пресс-служба ВДНХ

Столичные парки и ВДНХ традиционно оказались среди наиболее востребованных площадок для прогулок, семейного отдыха и занятий спортом во время новогодний период. Как сообщила заммэра Наталья Сергунина, их посетили свыше 6,7 млн человек. Москвичи и туристы катались на коньках, лыжах и горках, участвовали в творческих мастер-классах, благотворительных мероприятиях, ходили на выставки и экскурсии.

«Самый популярный вид активного отдыха по итогам каникул — катание на коньках, — пояснила Наталья Сергунина. - Ледовые площадки в парках и крупнейший каток Москвы на ВДНХ приняли сотни тысяч посетителей. Помимо этого, там провели разнообразные мероприятия, которые посвятили добрым делам, Новому году и Рождеству. Всего в столичных парках и на главной выставке в новогодний период побывали больше 6,7 миллиона человек. Разумеется, зимняя инфраструктура продолжает работать. Детей и взрослых ждут новые познавательные, культурные и спортивные программы».

Главной темой новогодней и рождественской программы в столице стала поддержка жителей новых регионов России, участников специальной военной операции, их родных и близких. Каждый желающий мог передать им подарок в рамках акции «Москва помогает», волонтерские пункты располагались в местах гуляний по всему городу.

Напомним, с 1 по 8 января на ВДНХ состоялось более тысячи событий — экскурсий, квестов, творческих мастер-классов, познавательных лекций, новогодних елок, театральных представлений и спортивных тренировок.

Для любителей активного отдыха там работает самый большой каток в Москве. На выходных на нем проводили интерактивные программы на льду с играми, эстафетами и зарядками, встречали Дедов Морозов из разных регионов страны, представляли рождественскую программу.

В дни каникул также были открыты экспозиции, посвященные истории, культуре и технологиям. Дети и их родители могли выбрать более чем из 10 форматов новогодних елок: от мюзиклов до научных шоу. Кроме того, гостей ВДНХ приглашали на гастрономическую ярмарку, тюбинговые горки, лыжные трассы и каток в парке «Останкино».