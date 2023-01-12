Овчинский: В ОЭЗ «Технополис Москва» готовятся к выпуску наборов для обучения метрологии

Фото Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» уже четверть века производит учебное оборудование по естественно-научным направлениям. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, компания «Научные развлечения» совместно с метрологическим образовательным кластером Росстандарта займется разработкой и выпуском нового учебного набора «Юный метролог».

«В 2023 году более тысячи единиц такой продукции поступит в образовательные учреждения 11 регионов России, - отметил глава ведомства. - В дальнейшем география проекта будет расти».

С помощью набора школьники узнают об измерениях и достижении их точности. Дети получат дополнительные возможности для ранней профориентации. В дальнейшем желающие могут устроиться на работу на промышленные предприятия, остро нуждающиеся в метрологах и инженерах по стандартизации.

Как пояснил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев, производитель каждый год создает новые образовательные наборы.

«Их главное назначение — дать детям базовые инженерные знания и навыки, которые помогут адаптироваться к жизни в высокотехнологичном мире, реализовать себя творчески и профессионально», - уточнил Дёгтев.

Наборы компании «Научные развлечения» помогают сегодня более чем миллиону детей в нашей стране получить знания по физике, химии, робототехнике, информатике, биологии, астрономии и другим наукам. Генеральный директор компании Олег Поваляев рассказал, что важным для предприятия стало создать информационные цепочки, позволяющие ребенку определиться с будущей профессией.

уководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский

«При этом наша цель – сделать научные эксперименты интересными, понятными и доступными для детей», - подчеркнул представитель разработчика.

Напомним, с 2019 года компания в статусе резидента пользуется существенно льготами. Среди них, например, освобождение на 10 лет от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов, а также сниженная до 2 процентов ставка налога на прибыль и аренда земли по уменьшенной ставке. Помимо этого, ОЭЗ «Технополис Москва» является свободной таможенной зоной.