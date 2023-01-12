Рецидивист зарезал семью собутыльников, а затем вместе с сожительницей сжег их тела и обокрал их квартиру в Москве

Московский суд рассмотрит уголовное дело о двойном убийстве, краже и укрывательстве Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Следственное управление по Юго-Западному административному округу завершило расследование уголовного дела в отношении 33-летнего мужчины и 31-летней женщины. В зависимости от роли их обвиняют в убийстве двух человек, укрывательстве преступления, краже с незаконным проникновением в жилище в крупном размере и пособничестве в ней. Об этом рассказали в СКР по Москве.

24 февраля 2022 года обвиняемый распивал спиртные напитки в своей квартире на улице Брусилова. С ним выпивали и его соседи — супружеская пара возрастом 60 и 62 лет. Во время застолья начался конфликт, в ходе которого молодой собутыльник зарезал соседку. Ее муж попытался спастись в собственной квартире, но убийца его догнал и тоже пырнул ножом.

После этого мужчина перенес тело женщины в ее квартиру и замыл следы крови. О произошедшем он рассказал своей сожительнице, которая согласилась помочь скрыть преступление. Через несколько дней они вынесли тела погибших на участок недалеко от дома и подожгли их с помощью легковоспламеняющейся жидкости. Это попало на камеры видеонаблюдения.

Кроме того, убийца обчистил квартиру своих жертв. Похищенное они вместе с сожительницей сдали в ломбард.

Затем преступники попытались сбежать из Москвы, но их оперативно задержали на вокзале. Злоумышленников отправили под стражу. Обвиняемые оказались ранее неоднократно судимы за совершение преступлений различной тяжести. Расследование уже завершено, материалы дела направили в суд.

Ранее KP.RU писал, что в Москве убили известную радиоведущую из Вологды. Обвинение пало на ее любовника.