Около двух тысяч детей родились в Москве в новогодние выходные

За всю праздничную неделю в столичных роддомах на свет появились 1 тыс. 969 детей Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В Москве в новогодние праздники на свет появились около двух тысяч младенцев. При этом 48 из них родились в ночь с 31 декабря на 1 января, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента здравоохранения.

«За всю праздничную неделю в столичных роддомах на свет появились 1 тыс. 969 детей»,- уточнили специалисты.

В Депздраве Москвы также добавили, что ребенок, родившийся последним в 2022 году, появился на свет в роддоме больницы имени Вересаева в 23:55, а самого первого малыша в 2023 году приняли в перинатальном центре больницы им. Л.А. Ворохобова.

Ранее KP.RU писал, что в новогоднюю ночь в Подмосковье появились на свет 27 младенцев. Первым родился мальчик весом 2460 граммов и ростом 50 сантиметров, он появился на свет в Щелковском перинатальном центре.