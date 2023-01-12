Подмосковная прокуратура начала проверку по факту избиения школьницы сверстницами в Люберцах

Девочку избили в одном из подъездов жилого дома в Люберцах Фото: Мария ЛЕНЦ

Прокуратура Московской области организовала проверку после появления в соцсетях видеозаписи с жестоким избиением девочки-подростка, сообщили в Телеграм-канале ведомства.

По предварительной информации, инцидент произошел в одном из подъездов жилого дома в городском округе Люберцы. На кадрах видно, как несколько неизвестных подростков по очереди избивают школьницу руками и ногами, а также хватают ее за волосы.

Правоохранителям предстоит выяснить причины и обстоятельства произошедшего. Также будет дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних. По результатам проверки примут соответствующие меры прокурорского реагирования. Полную картину случившегося также установят подмосковные следователи.

Ранее KP.RU писал, что девочки-подростки зверски избили школьницу в Подмосковье и сняли это на видео. Судя по кадрам, все участники конфликта примерно одного возраста.