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НовостиОбщество12 января 2023 17:19

Вирусолог Волчков назвал причины резкого роста заболеваемости ОРВИ в Москве

Вирусолог Волчков: Основной причиной роста заболеваемости ОРВИ среди москвичей стали вирусы гриппа
Сергей КУДРИН
В Москве сложилась весьма тяжёлая обстановка с заболеваемостью гриппом и ОРВИ

В Москве сложилась весьма тяжёлая обстановка с заболеваемостью гриппом и ОРВИ

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Главной причиной широкого распространения ОРВИ среди жителей Москвы стали многочисленные вирусы гриппа, преимущественно групп A и B. Об этом заявил вирусолог Павел Волчков, в беседе с изданием NEWS.ru.

Как отметил специалист, сейчас в Москве сложилась весьма тяжёлая обстановка с заболеваемостью гриппом и ОРВИ. При этом Волчков отметил, что гриппы из группы B вызывают куда более тяжёлое течение болезни. Также никуда не ушёл и коронавирус, а ещё вполне себе активны аденовирусы с риновирусными инфекциями. Вкупе всё это вызывает широкое распространение ОРВИ в столице.

Впрочем, вирусолог уверен в том, что COVID-19 останется с москвичами надолго, если не навсегда, и с ним стоит смириться. А вот все вирусы гриппа - явление временное и сезонное, так что уже к концу января заболеваемость пойдёт на спад. И довольно быстро.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве началось улучшение ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ - число новых заболевших уменьшилось на 49%.