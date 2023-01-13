Овчинский: Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» разработал сервис для управления проектами

Фото Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский сообщил о разработке сервиса для управления проектами и задачами EASY. Новинка создана резидентом особой экономической зоны Москвы – компанией «Мастерская цифровых решений», занятой созданием программного обеспечения. Ее инновационный сервис включен в реестр российского ПО. Это позволит применять его на объектах с повышенными требованиями информационной безопасности и принимать участие в госзакупках.

«Программный продукт компания создавала и совершенствовала с 2019 года, - отметил глава ведомства. - Инвестиции в него составили около 50 миллионов рублей».

Включение созданного сервиса в реестр даёт возможность компании получать льготу по НДС, оформить безвозвратный грант на зарплаты сотрудникам, закупку нового оборудования и другие цели.

Благодаря EASY предприятия могут упорядочить свои внутренние процессы и сократить издержки с помощью выстроенных эффективных контактов между отделами и сотрудниками. По сравнению с подобными покинувшими российский рынок зарубежными аналогами функционал системы частично и в некоторых случаях даже полностью способен их заменить.

Сейчас сервис состоит из шести модулей. Они рассчитаны на управление проектами и задачами, планирование и проведение совещаний, автоматизацию бизнес-процессов, визуализацию бизнес-метрик, планирование загрузки сотрудников, а также бизнес-мессенджер. Такую программу можно использовать где угодно, поскольку она подходит для каждой отрасли. Ее уже взяли на вооружение десятки предприятий из сфер проектирования и строительства, производства и дистрибуции бытовой техники, юридические компании.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев пояснил, что новинка вошла в список инноваций в области цифровых решений, являющихся одними из самых необходимых в экономике.

«Его включение в реестр отечественного ПО служит подтверждением качества и надежности разработки», - подчеркнул Дегтев.