Инфекционист Малышев заявил о скором отступлении гриппа и ОРВИ из Москвы Фото: Артем КИЛЬКИН

Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве продлится до конца января 2023 года, а затем число новых заболевших начнёт постепенно уменьшаться, пока эпидемическая обстановка не стабилизируется. Об этом пишет издание РИА Новости, со ссылкой на заявление инфекциониста Николая Малышева.

Как заявляет специалист, после Нового года школьники уходят на каникулы, что влечёт за собой снижение заболеваемости, а после праздников люди выходят на работу - это уже повышает число случаев заражения гриппом и ОРВИ. Согласно статистике, посленовогодняя заболеваемость растёт примерно до конца месяца, а потом стабильно падает.

Малышев напомнил о том, что в период распространения респираторных инфекций важно, как и во времена коронавирусных ограничений, носить медицинские маски и избегать лишнего контакта с другими людьми. Также стоит не забывать о гигиене, и часто мыть руки.

Что же до коронавируса, инфекционист заявил что вирус никуда не исчез, однако несмотря на появление новых штаммов - проходит заболевание уже куда менее тяжело, и люди намного проще выздоравливают.

Ранее KP.RU сообщал о том, что главной причиной роста заболеваемости ОРВИ в Москве стало распространение различных гриппов, в том числе из более опасной группы В.