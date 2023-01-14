Роды в самолете: во время рейса из Москвы в Таджикистан женщина родила ребенка Фото: Иван ВИСЛОВ

Во время рейса из Москвы в Таджикистан на борту самолета женщина родила ребенка. Экстренная посадка самолета не понадобилась, сообщается на портале «Уральских авиалиний».

Женщина почувствовала боль в животе и сообщила об этом экипажу. К счастью на борту оказались сразу несколько врачей, которые оценили ситуацию и помогли принять роды.

Уже через час на свет появилась девочка весом 2600 грамм и ростом 46 сантиметров.

По прилету молодую маму и новорожденную девочку ждала бригада скорой помощи. На данный момент они чувствуют себя хорошо и уже выписаны из больницы.

Ранее KP.RU писал, что в новогодние каникулы в Москве родились около двух тысяч детей. 48 из них появились на свет в новогоднюю ночь. Последний малыш в 2022 году появился на свет за пять минут до полуночи.