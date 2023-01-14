Один человек пострадал в ДТП на Бутырской улице в Москве

Водитель «Мерседес» проехал перекресток на красный свет Фото: прокуратура Москвы

14 января 2023 года, в Москве на Бутырской улице произошло ДТП в результате которого пострадал один человек. Об этом сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

По предварительной информации, водитель за рулем «Мерседеса» сбил пешехода, который двигался по пешеходному переходу на перекрестке. Сообщается, что водитель проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора.

Прокуратура Северного административного округа взяла на контроль установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, а также привлечение виновного к ответственности, которая установлена законом за подобные правонарушения.

Ранее KP.RU писал, что на внутренней стороне 99 километра МКАД столкнулись два легковых автомобиля. Информации о пострадавших не поступала, а на кадрах из видео с места происшествия видны сильные повреждения обоих автомобилей. Движение было затруднено только на одной из пяти полос.