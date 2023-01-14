Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Инны Чуриковой

Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Инны Чуриковой

Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки СССР Инны Чуриковой. В своем телеграм-канале мэр столицы написал, что актриса внесла большой вклад в развитие отечественного искусства, а ее творчество оставило след в сердцах миллионов зрителей.

Собянин отметил, что Инна Чурикова как бы проживала каждую роль, вкладывала в героинь свою душу. На сцене «Ленкома» актрисе удалось создать самые разные образы, от лирических, драматических, комедийных и трагических.

— Невероятные обаяние, женственность, душевность и интеллигентность Инны Михайловны снискали ей огромное уважение и всенародную любовь. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким Инны Михайловны, — написал Сергей Собянин.

Ранее KP.RU писал, что о смерти артистки сообщил директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер. Инне Чуриковой было 79 лет.